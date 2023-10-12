Появилось видео, как участники фестиваля Nature Party, который проходил близ сектора Газа, сумели сбежать от боевиков ХАМАС на машине.

Ранее выжившая на расстрелянном боевиками ХАМАС музыкальном фестивале возле сектора Газа девушка рассказала о своем спасении.

На фестивале Nature Party погибли около 200 человек, среди них известный бывший футболист.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.