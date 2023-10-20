В Одессе женщины пришли в военкомат на улице Заньковецкой, чтобы попытаться забрать мобилизованного мужчину.

Как утверждает на видео одна из женщин, у мобилизованного мужчины гниет нога, но военно-лечебную комиссию (ВЛК) он прошел.

Дежурный офицер отправил их в Суворовский ТЦК, который признал мужчину годным.

Ранее мы писали о том, что ранее появилось очередное видео, на котором военкомы Львова силой затаскивают мужчину в ТЦК.

Также мы писали, больной зуб и воздушные тревоги не давали уклонисту из Дрогобыча прийти в военкомат. Он получил три года тюрьмы.

Война в Украине идет уже 604-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 19 октября. Вчера продолжилось наступление россиян под Авдеевкой. Генштаб ВСУ сообщил, что Россия при поддержке авиации пытается окружить город. Также динамично развивалась ситуация вокруг атак ВСУ в Херсонской области. Российские военные телеграм-каналы писали о попытках ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра. Кроме того, в четверг США заявили, что продолжат поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS на постоянной основе.

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