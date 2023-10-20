Поддержанный Трампом республиканец Джим Джордан больше не считается кандидатом от Старой хорошей партии на должность спикера Палаты представителей.

Об этом сообщает The New York Times.

Такое решение приняли его однопартийцы во время тайного голосования. За продолжение Джорданом борьбы высказались лишь 86 однопартийцев, против 112.

Следующего кандидата Республиканская партия будет выбирать на форуме в понедельник, 23 октября, заявила конгрессвумен от Джорджии Марджори Тейлор Грин.

Джим Джордан считается сторонником республиканца и бывшего президента США Дональда Трампа. Также он известен, как противник предоставления военной помощи Украине.

Палата представителей лишилась своего спикера Кевина Маккарти 3 октября. Это произошло в результате давления ультраправого крыла Республиканской партии, где Маккарти обвинили в "тайной сделке" по помощи Украине и сотрудничестве с демократами.

Палата представителей США не может принимать новые законы до избрания нового спикера.

Ранее мы писали о том, что республиканцы выдвинули на пост спикера нижней палаты Конгресса Джима Джордана и перечисляли что о нем известно.

Напомним, что его шансы занять эту должность считались достаточно высокими.