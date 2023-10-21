На границе Египта с сектором Газа открылся КПП "Рафах", через него будет доставлена гуманитарная помощь жителям палестинского анклава.

Об этом сообщает телеканал Al-Quahera al-Ihbariya.

Эти данные подтверждает и посольство США в Израиле.

"Мы получили информацию, что пограничный пункт "Рафах" между Газой и Египтом откроется в субботу, 21 октября, в 10:00 по местному времени. Если границу откроют, мы не знаем, как долго она будет оставаться открытой для выезда из Газы иностранных граждан", — говорится в заявлении диппредставительства.

При этом ВОЗ сообщает, что пять грузовиков с медикаментами готовы отправиться в сектор Газа.

Ранее сообщалось, что президенты Египта и США договорились о доставке гуманитарной помощи в сектор Газа

Ровно две недели назад, 7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка захватила заложников в израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну — впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, однако ХАМАС продолжил наносить совершать обстрелы. Израиль наносит удары по сектору Газа.

17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате погибли сотни человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире и протесты во многих странах Запада. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

19 октября мировое сообщество продолжило обсуждать гуманитарную ситуацию в Газе и право Израиля ответить на действия ХАМАС.

В ночь на 20 октября Байден выступил с обращением к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.