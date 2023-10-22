Украинцы в соцсетях пишут о том, как они теперь заезжают в Россию после того, как туда для них остался по сути один путь - через аэропорт "Шереметьево".

По сообщениям тех, кто прилетел в этот аэропорт, людей с украинскими паспортами там собирают в определенном месте и тщательно проверяют - особенно мужчин.

Длится проверка, с учетом очереди, может 10-16 часов, если с детьми, то меньше - до пяти часов. Проверяют, в том числе телефоны и ноутбуки. Также проводится "собеседование".

"Работают туалеты, еды купить нельзя, стоит кулер с водой, курят все в туалетах", - описывает картину очевидец.

Отметим, что сейчас некоторые украинцы въезжают в РФ через Беларусь наземным путем, хотя формально это запрещено и есть риск нарваться на штраф и депортацию.

Напомним, ранее на единственном работающем пограничном переходе из России в Украину возникла огромная пробка. BBC пишет, что кризис во многом рукотворный. И создан он руками тех, кто решил заработать на людях, едущих из подконтрольных РФ регионов Украины, пишет издание.

Война в Украине идет уже 606-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 октября 2023 года в обновляемом онлайне.