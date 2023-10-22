Израильская армия из танка нанесла удар по пограничному посту Египта. Инцидент произошел у населенного пункта Керем-Шалом на границе Египта с сектором Газа.

Об этом сообщили представители израильской армии в Telegram-канале.

В ЦАХАЛ заявили, что выстрел был произведен случайно.

"Танк ЦАХАЛ случайно обстрелял приграничный египетский пост в районе Керем-Шалом", - говорится в сообщении.

Подробности инцидента выясняются.

Израиль уже выразил Египту сожаление в связи с происшествием.

Представитель египетской армии рассказал о пострадавших в результате случайного обстрела израильским танком территории Египта. По его словам, несколько египетских пограничников получили легкие ранения после случайного попадания осколков снаряда.

Напомним, накануне на границе Египта с сектором Газа открылся КПП "Рафах", через него будет доставлена гуманитарная помощь жителям палестинского анклава.

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка захватила заложников в израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну — впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, однако ХАМАС продолжил наносить совершать обстрелы. Израиль наносит удары по сектору Газа.

17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате погибли сотни человек. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

Вчера в Палестине сообщили об обстреле центрального рынка в секторе Газа, заявляется о 12 погибших.

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