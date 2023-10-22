Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что у представителей ХАМАС при вторжении в Израиль 7 октября были с собой инструкции по изготовлению химического оружия.

Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью британскому телеканалу Sky News.

В эфире Герцог продемонстрировал материалы, которые, по его словам, были найдены у одного из бойцов движения ХАМАС. Телеканал добавил, что, по словам израильских военных, материалы были обнаружены в кибуце Беэри.

"Это официальные материалы "Аль-Каиды", мы имеем дело с ИГИЛ, "Аль-Каидой" и ХАМАС. И в этих материалах были инструкции, как создать химическое оружие", - сказал Герцог, демонстрируя заламинированный листок формата А4 с надписями по-арабски и по-английски набранным названием "Аль-Каида".

В найденных документах были указаны ингредиенты, необходимые для изготовления химического оружия с цианидом.

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка захватила заложников в израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну — впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, однако ХАМАС продолжил наносить совершать обстрелы. Израиль наносит удары по сектору Газа.

17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате погибли сотни человек. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

Вчера в Палестине сообщили об обстреле центрального рынка в секторе Газа, заявляется о 12 погибших.

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