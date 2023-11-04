Поминовение усопших в Дмитриевскую родительскую субботу
Поминовение усопших в Дмитриевскую родительскую субботу

Дмитриевская родительская суббота — это поминальный день, который отмечается в православном календаре УПЦ в субботу перед праздником великомученика Димитрия Солунского.

В 2023 году Дмитриевская родительская суббота выпадает на 4 ноября.

В этот день принято поминать всех умерших родственников и близких. В храмах совершаются панихиды, а верующие посещают могилы усопших, чтобы помолиться за их души.

Как правильно поминать усопших

Православная церковь рекомендует поминать усопших следующим образом:

  • Посетить храм и помолиться за упокой душ усопших.
  • Посетить могилы усопших и привести их в порядок.
  • Зажечь свечи и прочитать молитву об упокоении усопших.
  • Раздать милостыню нуждающимся.
  • Подавать еду и напитки в столовые или приюты для бездомных. Это считается добрым делом, которое поможет усопшим обрести покой.

Народные приметы 4 ноября, что нельзя делать 

Дмитриевская родительская суббота сопровождается множеством народных примет и поверий, связанных с предсказанием погоды, урожая, а также событий, которые могут произойти в ближайшем будущем. 

Согласно некоторым народным приметам на Дмитриевскую родительскую субботу, существует несколько действий, которые по традиции лучше избегать:

  • Не плести и не вязать. В ряде регионов существует поверье, что в этот день не стоит заниматься вязанием или плетением, так как это может принести неудачу и затруднить будущий урожай.
  • Не ходить по сушеной траве. Считается, что если ходить по сушеной траве в этот день, то можно принести вред урожаю и домашним животным.
  • Не начинать новых дел. Существует поверье, что начинать какие-либо новые дела в этот день может привести к неудачам и неблагоприятным последствиям.
  • Не воровать в этот день. В народе верят, что воровство в Дмитриевскую субботу может привлечь кармические неприятности и несчастья.
  • Не разводить огонь без нужды. Согласно поверьям, ненужное разведение огня в этот день может привести к возникновению пожара или другим бедам.

В нашем отдельном материале - открытки, которые можно отправить родным и близким в Дмитриевскую родительскую субботу

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