Дмитриевская родительская суббота — это поминальный день, который отмечается в православном календаре УПЦ в субботу перед праздником великомученика Димитрия Солунского.
В 2023 году Дмитриевская родительская суббота выпадает на 4 ноября.
В этот день принято поминать всех умерших родственников и близких. В храмах совершаются панихиды, а верующие посещают могилы усопших, чтобы помолиться за их души.
Как правильно поминать усопших
Православная церковь рекомендует поминать усопших следующим образом:
- Посетить храм и помолиться за упокой душ усопших.
- Посетить могилы усопших и привести их в порядок.
- Зажечь свечи и прочитать молитву об упокоении усопших.
- Раздать милостыню нуждающимся.
- Подавать еду и напитки в столовые или приюты для бездомных. Это считается добрым делом, которое поможет усопшим обрести покой.
Народные приметы 4 ноября, что нельзя делать
Дмитриевская родительская суббота сопровождается множеством народных примет и поверий, связанных с предсказанием погоды, урожая, а также событий, которые могут произойти в ближайшем будущем.
Согласно некоторым народным приметам на Дмитриевскую родительскую субботу, существует несколько действий, которые по традиции лучше избегать:
- Не плести и не вязать. В ряде регионов существует поверье, что в этот день не стоит заниматься вязанием или плетением, так как это может принести неудачу и затруднить будущий урожай.
- Не ходить по сушеной траве. Считается, что если ходить по сушеной траве в этот день, то можно принести вред урожаю и домашним животным.
- Не начинать новых дел. Существует поверье, что начинать какие-либо новые дела в этот день может привести к неудачам и неблагоприятным последствиям.
- Не воровать в этот день. В народе верят, что воровство в Дмитриевскую субботу может привлечь кармические неприятности и несчастья.
- Не разводить огонь без нужды. Согласно поверьям, ненужное разведение огня в этот день может привести к возникновению пожара или другим бедам.
В нашем отдельном материале - открытки, которые можно отправить родным и близким в Дмитриевскую родительскую субботу.