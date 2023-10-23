В воскресенье, 22 октября, в результате российского обстрела была повреждена теплоэлектростанция ДТЭК.

Об этом сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

"Вчера вечером, 22 октября, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что серьезно повреждено оборудование. Обошлось без пострадавших.

Место удара не уточняется.

Напомним, утром МВД сообщало, что вчера вечером россияне ударили по объекту инфраструктуры в Донецкой области.

Также в Воздушных силах ВСУ информировали, что ночью 23 октября россияне атаковали Украину 13-ю беспилотниками "Шахед", управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа. Все воздушные цели сбила украинская ПВО.

Война в Украине идет уже 607-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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