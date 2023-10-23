В секторе Газа заявляют, что количество погибших мирных жителей в результате израильских авиаударов превысило пять тысяч человек.

Об этом сообщил представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кидра.

По его словам, количество погибших в секторе Газа от израильских обстрелов на текущий момент составляет 5 087 человек, среди которых 2 055 - это дети, 1 119 - женщины и 217 - пожилые люди. Кроме того, 15 273 палестинца получили ранения или увечья.

Только за минувшую ночь, как заявляют палестинцы, погибли более 400 человек, из них почти половину составляют дети.

Вместе с этим в ведомстве утверждают, что большинство погибших — жители южной части сектора Газа, куда Израиль призвал эвакуироваться обитателей северной половины анклава.

Как мы сообщали, в Газу начали возвращаться жители, несмотря на военную операцию.

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка захватила заложников в израильских общинах.

Израиль объявил войну впервые после войны Судного дня 1973 года, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, однако ХАМАС продолжил наносить совершать обстрелы. Израиль наносит удары по сектору Газа.

17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю ударила ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле с визитом побывал президент США Джо Байден.

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