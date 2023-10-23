Финалиста российского шоу "Перепой звезду" Мамута Усеинова, которого на выходных забрали в военкомат вместе с другими мужчинами-мусульманами с молитвы в мечети в Подмосковье, отправили на срочную службу.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Как сообщают паблики, на медкомиссии Усеинова признали годным для прохождения срочной службы. Хотя сам он заявил, что в сентябре перенес операцию.

После медкомиссии мужчин, по словам Усеинова, отвезли в пункт приема на контрактную службу, где уговаривали подписать контракт, но он отказался.

А сегодня в его соцсетях появилась запись, что его увезли в воинскую часть танковой дивизии для прохождения срочной службы.

О том, что в РФ начали активно ставить на воинский учет мигрантов, получивших российское гражданство, ранее сообщали СМИ. Сейчас в России идет осенний призыв на срочную службу.

Также в ГУР говорили, что россияне с прошлой осени продолжают скрытую мобилизацию, и сейчас Москва рассматривает возможность дополнительно призвать 450 тысяч человек.

Мы разбирались в отдельном материале, что означает старт осеннего призыва в России.