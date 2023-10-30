Сегодня днем по пригороду Запорожья был нанесен ракетный удар. Предварительно, было применено баллистическое оружие. Разрушен объект социальной инфраструктуры.

Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"В результате попадания разрушен объект социальной инфраструктуры. На месте работают специалисты ГСЧС, ликвидирующие последствия атаки. Информация о пострадавших не поступала", - написал он.

Напомним, сегодня армия РФ нанесла ракетный удар по судоремонтному заводу под Одессой. Пострадали два человека.

Также сегодня ночью Украина сбила все 12 беспилотников "Шахед" и две ракеты Х-59, запущенных россиянами.

Сообщалось, что две ракеты были сбиты над Днепропетровской областью. Обломками повреждены дома и авто.

Война в Украине идет уже 614-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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