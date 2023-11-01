На Михайловской площади в Киеве устанавливают железнодорожный вагон, попавший под обстрел в Ирпене
На Михайловской площади в Киеве устанавливают железнодорожный вагон, который попал под обстрел в феврале 2022 года в Ирпене во время эвакуации людей из Киева.
Ранее на этом месте долгое время стояла выставка уничтоженной российской техники.
Напомним, выставку трофейной российской техники открыли на Крещатике в День независимости. Всего на Крещатике выставили около 28 единиц техники. Среди них — самоходные гаубицы, части сбитых ракет, БМП, БТР танки и другие бронемашины. Также были амуниция российских солдат, сбитые беспилотники, тубусы от снарядов.
Накануне в Киеве снова открыли доступ к монументу Родина-Мать. Также теперь можно подняться на смотровую площадку на задней части щита, на котором недавно заменили советскую символику на Тризуб.
Подъем стоит 500 гривен с человека и занимает 10 минут. Чтобы подняться на смотровую площадку, нужно воспользоваться двумя лифтами, а затем по лестнице залезть к самому щиту.
Тем временем, война в Украине идет уже 616-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.