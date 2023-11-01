На Михайловской площади в Киеве устанавливают железнодорожный вагон, который попал под обстрел в феврале 2022 года в Ирпене во время эвакуации людей из Киева.

Ранее на этом месте долгое время стояла выставка уничтоженной российской техники.

Напомним, выставку трофейной российской техники открыли на Крещатике в День независимости. Всего на Крещатике выставили около 28 единиц техники. Среди них — самоходные гаубицы, части сбитых ракет, БМП, БТР танки и другие бронемашины. Также были амуниция российских солдат, сбитые беспилотники, тубусы от снарядов.

Накануне в Киеве снова открыли доступ к монументу Родина-Мать. Также теперь можно подняться на смотровую площадку на задней части щита, на котором недавно заменили советскую символику на Тризуб.

Подъем стоит 500 гривен с человека и занимает 10 минут. Чтобы подняться на смотровую площадку, нужно воспользоваться двумя лифтами, а затем по лестнице залезть к самому щиту.

Тем временем, война в Украине идет уже 616-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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