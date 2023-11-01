В Киеве до апреля ограничили максимально допустимую скорость для транспортных средств до 50 километров в час
В Киеве ограничили максимально допустимую скорость для транспортных средств до 50 километров в час. Ограничение введено с 1 ноября до 1 апреля в соответствии с решением горсовета.
Об этом сообщает в Фейсбуке патрульная полиция столицы.
Как отметили в полиции, изменился скоростной режим на 10 участках дорожной сети Киева, а именно:
- проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
- улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
- Приднепровское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
- Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);
- улица Саперно-Слободская (от улицы Бориса Гринченко до Южного моста);
- проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
- проспект Воскресенский (от улицы Воскресенской до улицы Алишера Навои);
- проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
- автодорога Р-69 (от улицы Озерной до черты города Киева).
На перечисленных участках дороги демонтированы дорожные знаки "Ограничение скорости движения".
Как мы писали, летом в Киеве ограничивали движение тяжеловесного транспорта из-за жары.
А с 20 сентября в столице ограничили въезд крупногабаритного транспорта в часы пик.