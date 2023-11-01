В Киеве ограничили максимально допустимую скорость для транспортных средств до 50 километров в час. Ограничение введено с 1 ноября до 1 апреля в соответствии с решением горсовета.

Об этом сообщает в Фейсбуке патрульная полиция столицы.

Как отметили в полиции, изменился скоростной режим на 10 участках дорожной сети Киева, а именно:

проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);

улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

Приднепровское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);

улица Саперно-Слободская (от улицы Бориса Гринченко до Южного моста);

проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

проспект Воскресенский (от улицы Воскресенской до улицы Алишера Навои);

проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

автодорога Р-69 (от улицы Озерной до черты города Киева).

На перечисленных участках дороги демонтированы дорожные знаки "Ограничение скорости движения".

Как мы писали, летом в Киеве ограничивали движение тяжеловесного транспорта из-за жары.

А с 20 сентября в столице ограничили въезд крупногабаритного транспорта в часы пик.