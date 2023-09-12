В Киеве с 20 сентября ограничат въезд крупногабаритного транспорта в часы пик: утром с 7:00 до 10:00, и вечером с 17:00 до 20:00.

Об этом сообщает КГВА.

Решение было принято на заседании Совета обороны столицы, на котором обсуждалась перегруженность столичных дорог в часы пик, передает КГВА.

"Контроль за исполнением решения будет осуществляться полицией Киева. Прошу перевозчиков с пониманием отнестись к этой норме. Тем более что это не новинка для города и большинство владельцев крупногабаритного транспорта с такими ограничениями знакомы. Запрет въезда в часы пик существовал в Киеве и раньше, еще до начала полномасштабного вторжения", - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

Ранее сообщалось, что в КГГА хотят ввести "санкции" против ресторанов, которые работают во время комендантского часа.

Напомним, накануне совет обороны Киева принял решение с 1 сентября продлить в столице время работы заведений общественного питания на один час – до 23:00.

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