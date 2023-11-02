Украина усиленно готовится к ударам по энергетике.

Об этом пишет газета Financial Times.

В публикации говорится, что небольшие подстанции по всей Украине защитили стенами из бетонных блоков, а также габионами и цилиндрическими клетками, наполненными камнями или песком. Это как минимум спасает от падения обломков.

Элементы инфраструктуры, не нуждающиеся в вентиляции, перенесли под землю. За границей хранятся запасные части для ремонта подстанций и трансформаторов с возможностью более быстрого заказа.

FT пишет, что российские атаки ракетами и дронами за последние недели становятся все чаще нацелены на энергетическую инфраструктуру, чего не было все лето.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина стала "гораздо более подготовленной" к таким ударам, чем прошлой зимой. Он отметил, что защита по-прежнему "не на 100 процентов эффективна", но срабатывает "в 80–90% случаев", особенно против дронов.

По его словам, год назад было уничтожено более 40% украинской электроэнергетической инфраструктуры, но "мы устранили большую часть этих повреждений". Также были приняты шаги по децентрализации энергосистемы, благодаря чему ущерб в одном месте с меньшей вероятностью повлияет на другие регионы. А также у Украины теперь больше ПВО.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, что Украина приближается к зимнему периоду с поврежденной энергосистемой.

А президент Владимир Зеленский говорил, что удары РФ по украинской энергетике этой зимой могут быть масштабнее, чем минувшей.