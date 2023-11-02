В сети сегодня появилось видео из Днепра, на котором мужчина в белом халате открыл дверь автомобиля и на полную громкость слушал российскую музыку.

На место вызвали полицию, правоохранители разыскали героя видео. В дальнейшем мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины.

Война в Украине идет уже 617-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Командующий Южным фронтом Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ стойко держат оборону. Газета Bild написала, что Украина перебросила в Авдеевку с Южного направления 47-ю механизированную бригаду с танками Leopard 2A6. А в Bloomberg сообщили, что Северная Корея передала России более миллиона артиллерийских снарядов.

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