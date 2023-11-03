В Москве представители власти и церкви прокомментировали возвращение певицы Аллы Пугачёвой в РФ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков не стал осуждать звезду эстрады за антивоенные высказывания её супруга Максима Галкина, признанного в России "иноагентом".

"Родство с иноагентом не должно становиться "именем нарицательным". Любой российский гражданин всегда свободно возвращается на свою Родину и так же свободно её покидает", — заявил спикер президента РФ.

А вот в РПЦ потребовали от Пугачёвой извинений за ее взгляды.

"Возвращающиеся в страну россияне должны извиниться, если допустили неоднозначные высказывания в адрес сограждан", — сказал представитель Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе.

Между тем российские телеграм-каналы пишут со ссылкой на источник в окружении певицы, что она вернулась в РФ временно, чтобы уладить вопросы с документами. По их информации, она хочет переписать завещание, чтобы их с Галкиным замок в подмосковной деревне Грязь достался ее младшим детям, а также забрать документы, связанные с детьми, для завершения процесса переезда в новые апартаменты пары в кипрском Лимассоле.

Также в окружении Пугачевой считают, что она попытается помочь Галкину решить вопрос со снятием статуса иноагента.

Напомним, Пугачёва и Галкин уехали жить в Израиль, где вскоре началась война.

Как мы сообщали, Пугачёва осуждала войну в Украине и призывала зачислить ее в ряды "иноагентов".

"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", — написала Пугачёва в Инстаграм.

Ее муж Галкин поддержал Израиль в войне с ХАМАС и заявил, что остается там жить.