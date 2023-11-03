Власти Израиля призывают евреев воздержаться от поездок в арабские и ближневосточные страны, на Северный Кавказ и в страны, прилегающие к Ирану, "в свете увеличивающегося числа проявлений антисемитизма и случаев насилия в отношении израильтян и евреев по всему миру".

Совместное заявление с призывом опубликовали Совет безопасности и МИД страны.

Что касается остальных стран, то если нужно совершить туда поездку, власти рекомендуют изучить внутреннюю ситуацию, узнать были ли там в последнее время антиизраильские митинги и проявления насилия против евреев.

За границей израильтянам советуют избегать появляться с израильской и еврейской символикой на публике, держаться подальше от митингов и протестов, не обсуждать с незнакомыми людьми свою службу в армии и других службах безопасности Израиля.

В последний месяц мы не раз писали о всплесках антисемитизма в мире. Так, на домах в Берлине, где проживают евреи, неизвестные стали рисовать звезды Давида.

А в Дагестане вспыхнули массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы после прибытия рейса из Израиля. Участники беспорядков искали евреев и устроили погром.