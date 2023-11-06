В ночь на 6 ноября Одесса подверглась ракетной атаке и налету беспилотников. В результате одного из прилетов поврежден Одесский национальный художественный музей, которому сегодня исполняется 124 года.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

В здании музея повреждены стены, выбиты некоторые окна. Проводятся работы по обследованию и фиксации повреждения этого объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Немного туда, немного сюда - и мы могли бы потерять много наших образцов, экспонатов, очень известных на весь мир. К счастью, этого не произошло", - сказал мэр города Геннадий Труханов.

Также в результате обстрелов Одессы ранены пять человек, всех госпитализировали.

Кроме того, есть попадание ракет по промышленному зданию, которое уже не использовалось. Взрывной волной повреждены несколько многоэтажных жилых домов.

Ударные дроны "Shahed-131/136" россияне направили по припортовой инфраструктуре Одессы. 15 беспилотников уничтожили наши силы ПВО.

Попаданием повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном. Возникший из-за прилетов пожар был оперативно ликвидирован.

Вчера мы публиковали фото гигантской воронки в центре Одессы, образовавшейся после прилета ракеты.

Война в Украине идет уже 621-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 620-го дня. Как заявили в этот день в американском Институте изучения войны, россияне готовят новый массированный штурм Авдеевки. На этом фоне динамично развивается ситуация на фронте по линии реки Днепр в Херсонской области - там идут ожесточенные бои. Одной из главных тем воскресенья стал произошедший накануне, 3 ноября, удар ракетой "Искандер" по построению служащих 128-й штурмовой бригады, в результате которого погибли военные и гражданские лица.

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