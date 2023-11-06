Украина сегодня оказалась в худшем положении, чем в ноябре прошлого года.

Такое мнение высказал в своей колонке для The Washington Post обозреватель Джейсон Уиллик.

"Ее войска устали и истощены, запасы оружия истощаются, а западное общество более поляризовано в отношении предоставления дальнейшей поддержки", - заявил Уиллик.

Автор считает, что теперь "сторонникам Украины необходимо переосмыслить свою теорию победы".

"Контрнаступление Украины должно было стимулировать политическую поддержку Киева, доказав, что он может вернуть утраченные территории. Теперь сторонникам Украины, возможно, придется привести обратный аргумент: Украина не отвоевывает значительную территорию, и помощь необходима на неопределенный срок, чтобы предотвратить разрушительное поражение", - пишет обозреватель WP.

Он считает, что возможность урегулирования путем переговоров на выгодных для Украины условиях если и была, то уже наверняка исчезла, поскольку РФ уверена, что у нее есть долгосрочное преимущество за счет живой силы.

"Украине теперь нужно пережить русских; Путин не бессмертен, и переход авторитарной власти может быть непростым", - считает Уиллик.

А США же должны переосмыслить свое видение победы в этой войне, сделав его более реалистичным. Тогда и помощь Украине в Конгрессе может быть разблокирована, резюмирует автор.

Ранее британский журнал The Economist опубликовал нашумевшее интервью с главкомом ВСУ Валерием Залужным, в котором тот утверждает, что ситуация на фронте зашла в тупик.

В Конгрессе США разгорелись "партийные страсти" из-за слов Залужного о тупике на фронте.