Экспонаты в Одесском национальном художественном музее не получили значительных повреждений после ракетного удара этой ночью. Вечером их состояние еще оценят реставраторы.

Об этом сообщила "Суспильному" директор учреждения Екатерина Кулай.

"Значительных повреждений картин не произошло. Те повреждения, которые есть, — это загрязнение пылью. Существует вероятность, что повреждена одна картина. Но мы посмотрим по актам, возможно, они (повреждения - Ред.) были до этого. Но даже вылетевшие картины не были повреждены, кроме пыли", - рассказала Кулай.

Значительная часть коллекции была эвакуирована раньше и находится в хранилище.

Между тем в здании музея повреждены окна, стекла, потолок, посыпалась штукатурка на стенах. В ближайшее время в учреждении ожидают комиссию ЮНЕСКО, которая оценит размер ущерба.

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