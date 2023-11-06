В Крыму из-за засухи происходит массовое обмеление рек, питающих наливные водохранилища.

Об этом сообщает проект "Крым. Реалии".

По данным издания, сброс воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ в реку Биюк-Карасу, питающую Северо-Крымский канал, почти полностью прекращен. В последние дни каналы стоят практически сухими.

"До начала ноября из водохранилищ еще осуществлялся минимальный сброс воды, теперь каналы, подающие воду с плотин, остаются практическими сухими. Данная ситуация свидетельствует о начавшемся водном кризисе в Крыму. При этом Белогорское водохранилище пока еще сохраняет незначительный полезный запас воды, но Тайганское водохранилище уже находится под угрозой высыхания", - сказано в материале.

Назначенные РФ "власти" полуострова заверяют, что запасов воды для нужд населения должно хватить на год.

В июне британское минобороны сообщало, что подрыв россиянами Каховской дамбы серьезно повлиял на основной источник пресной воды для оккупированного Крыма - Северо-Крымский канал.

А в июле СМИ публиковали видео обмелевшего после каховской катастрофы Северо-Крымского канала под Таврийском.