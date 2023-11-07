Центр Донецка сегодня трижды подвергался обстрелам. Прилеты были в Будённовском и Ворошиловском районах.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По их данным, в результате погибли шесть человек, ранены 11. Среди пострадавших оказались бригада скорой помощи, а также водитель и пассажир маршрутки №20. Всем раненым оказывается медицинская помощь.

Также повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, девять многоквартирных жилых домов и одно медицинское учреждение. Прямое попадание было в здание Управления труда и социальной защиты населения, как утверждают в "ДНР". Украинские же СМИ пишут об ударе по центру подготовки операторов беспилотников.

Ранее мы рассказывали о пожаре вследствие обстрела Донецка в конце октября.

Война в Украине идет уже 622-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основным направлением российских штурмов остается Авдеевка. Также противник активизировался под Бахмутом. Генштаб сообщает, что россияне пытались восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки к югу от города. На остальных участках нет существенных изменений.

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