Сегодня в Эр-Рияде наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман встретился с президентом Ирана Ибрагим Раиси.

Об этом сообщил саудовский телеканал Al Ehbariya.

Это первая встреча с момента восстановления отношений между двумя странами. Встреча произошла в рамках арабо-исламского саммита.

Мухаммед бен Салман осудил действия Израиля в секторе Газа и потребовал немедленного прекращения огня. Он призвал гарантировать палестинцам право на независимое государство.

Напомним, разведка США на данный момент полагает, что Иран выверяет свой ответ на военные действия Израиля в секторе Газа, чтобы избежать прямого конфликта с Израилем или США.

Ранее в Иране предупредили о готовности без раздумий нанести ракетный удар по Хайфе.

Армия Израиля развивает сухопутную операцию в секторе Газа. Представители ЦАХАЛ заявили, что полностью окружили город Газу и разделили прибрежный анклав надвое. При этом Израиль готов к "небольшим паузам" в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи или обеспечения выхода заложников, но в целом прекращать огонь не намерен.

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