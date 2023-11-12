Ночью войска РФ атаковали Николаевскую область двумя управляемыми авиационными ракетами типа Х-59, одновременно применив баллистику, предположительно "Искандер-М".

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

"Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить одну из управляемых ракет. Вторая управляемая ракета и баллистическая попала по открытой территории области. В результате падения обломков сбитой ракеты повреждены несколько жилых домов", - говорится в сообщении.

Предварительно, без пострадавших.

Ранее мы писали, что россияне обстреляли Сумскую область. Погибли двое гражданских, которые ехали на мотоцикле.

Также мы сообщали, что войска РФ ударили по Никопольскому району Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Пострадал мужчина, повреждены храм, частные дома и автомобили.

Война в Украине идет уже 627-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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