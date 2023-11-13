В Службе безопасности Украины (СБУ) отстранили от должности Дмитрия Сивака, участвовавшего в драке с военными в ресторане в Виннице из-за песен Михаила Круга.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии "NV".

Сивака отстранили от исполнения обязанностей и вывели в распоряжение командира.

Также подразделения внутренней безопасности спецслужбы проводят служебное расследование по фактам, которые появились в СМИ в отношении сотрудника СБУ.

В СБУ отмечают, что такое поведение не достойно военного, особенно в то время, когда тысячи добродетельных и патриотических сотрудников спецслужбы борются с врагом, воюют на фронте и приближают победу Украины.

Напомним, на днях в ресторане Винницы из-за русского шансона подрались две компании. В одной были работники военной контрразведки СБУ, в другой военные, которых возмутило, что сотрудники спецслужбы слушали песни Михаила Круга. Известно, что пострадали военнослужащий и Руслан Сивак, отец военнослужащего Департамента военной контрразведки СБУ Дмитрия Сивака. Они вдвоем были активными участниками драки.

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