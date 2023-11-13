Главком ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

Об этом главком ВСУ сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая", – сообщил Залужный.

По словам главкома, с генералом Брауном "также обсудили наши планы на зимний период и отдельно остановились на неотложных нуждах украинского войска".

"Прежде всего, речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПЛА", – пояснил Залужный.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Под Бахмутом Россия перешла в новую атаку. На Запорожском направлении ВСУ имели успех возле Вербового. Deep State пишет, что россияне вошли в село Степное к северо-западу от Авдеевки. На окраине населенного пункта противник захватил несколько домов, которые уничтожила украинская артиллерия.

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