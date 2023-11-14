Пропалестинские демонстранты устроили акцию протеста в терминале международного аэропорта Амстердама.

Видео митинга появилось в телеграм-каналах.

Протестующие призывают прекратить бомбардировки сектора Газа.

Напомним, в Европе продолжаются пропалестинские митинги. Так, на днях в Лондоне пропалестинские демонстранты заполнили железнодорожный вокзал и блокировали движение поездов в столице Великобритании.

Ранее с требованием прекращения огня в секторе Газа протестующие заблокировали Центральный вокзал Нью-Йорка.

А организация "Еврейский голос за мир", которая выступает против действий Израиля в секторе Газа, проводила акцию протеста в одном из зданий Конгресса США в Вашингтоне. Активисты ворвались в Капитолий, призывали прекратить боевые действия в Газе и остановить военную помощь США Израилю.

Между тем сегодня в Вашингтоне десятки тысяч демонстрантов вышли на "Марш за Израиль" в поддержку Тель-Авива в войне с ХАМАС. Многие участники акции были с американскими и израильскими флагами. Демонстранты осудили рост антисемитизма и продемонстрировали солидарность с Израилем.