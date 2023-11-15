ЕС планирует поручить Дании проверять и блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Таким образом Брюссель хочет заставить РФ соблюдать введенные им санкции, в частности, по ценовому потолку в 60 долларов.

Ранее издание FT сообщало, что почти вся российская нефть продается выше этого лимита.

Дания будет преследовать танкеры, которые следуют транзитом через ее проливы без западной страховки, аргументируя проверки угрозой для окружающей среды.

Через Балтийское море идет примерно 60% всего морского экспорта нефти РФ. Вся она пересекает узкие датские проливы на пути к международным рынкам.

"Главное — соблюдение правил страхования. Сейчас это делается очень неоднородно... прибрежные государства имеют право видеть доказательства", - говорит один из западных чиновников.

Напомним, накануне Washington Post заявило, что российская нефть в обход санкций используется даже Пентагоном.

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