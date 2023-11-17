Жители прифронтовой Константиновки в Донецкой области жалуются, что им перестали выдавать бесплатный хлеб, и подозревают его хищения.

Об этом пишут местные телеграм-каналы.

По свидетельствам жителей, доставщики продуктов ругают людей матом и применяют к ним силу.

"По четвергам дают хлеб в библиотеке Кошевого. Сначала давали всем, всё было спокойно, некоторые просили ещё по батону лежачим и неходячим. Со временем начались скандалы, недели две назад рыжая, которая раздает, так толкнула старого мужчину, что он разбил голову об асфальт. Она орет на стариков, ругается матом: "Когда вы уже нажретесь!" - рассказывает местный житель.

Из-за этого многие люди перестали ходить за хлебом, так как "не позволяет здоровье все это слушать".

"Потом заметили, что они специально всех разгоняют, а вечером приходят и вывозят хлеб в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

На видео попал один из эпизодов конфликта, где на просьбу выдать хлеб женщине отвечают "х@й на" и показывают ей кукиш.

Напомним, Константиновка регулярно подвергается жестоким обстрелам.

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