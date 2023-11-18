Россия впервые начала использовать свой самолёт дальней радиоразведки А-50 для наведения ЗРК С-400. По сравнению с обычным наземным радаром С-400, А-50 может использовать свой радар для обнаружения самолетов противника на больших расстояниях, поскольку его высота позволяет ему видеть дальше по кривизне Земли.

Об этом пишет британская разведка.

"Россия, вероятно, ускорила интеграцию А-50 и С-400 частично потому, что она обеспокоена перспективой развертывания Украиной боевых самолетов, предоставленных Западом", - говорится в сводке.

Поэтому есть вероятность того, что Россия рискнет направить А-50 ближе к линии фронта, чтобы повысить эффективность этой задачи.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщал, что комплекс С-400 способен наносить удар на 400 километров, что будет угрожать самолётам F-16, которые получит Украина.

Война в Украине идет уже 633-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.