В США скончалась бывшая первая леди страны Розалин Картер, супруга 39-го президента и лауреата Нобелевской премии мира 2002 года Джимми Картера. Ей было 96 лет.

Об этом сообщает сайт основанной ею неправительственной организации Центр Картера.

"Бывшая первая леди Розалин Картер, страстная защитница психического здоровья, ухода и прав женщин, скончалась в воскресенье, 19 ноября", — говорится в сообщении.

Картер мирно умерла в своем доме в Плейнсе (штат Джорджия), рядом с ней в последние минуты были ее близкие.

Картер 77 лет была замужем за Джимми Картером, которому сейчас 99 лет. Джимми Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год.

"Розалин была моим равноправным партнером во всем, чего я когда-либо достиг. Она дала мне мудрое руководство и поддержку, когда я в этом нуждался. Пока Розалин была на свете, я всегда знал, что кто-то любит и поддерживает меня", сказал овдовевший Картер.

У пары остались дети Джек, Чип, Джефф и Эми, а также 11 внуков и 14 правнуков. Один из их внуков умер в 2015 году. Чип Картер назвал мать великим гуманистом, чья жизнь была "служением и состраданием", "примером для всех американцев".

Розалин в молодости. Фото: Википедия

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