МВД РФ не нашло нарушения в словах главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая предлагала произвести термоядерный взрыв над Сибирью.

Об этом говорится в ответе российского ведомства на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина.

"Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве рассмотрено ваше обращение по факту высказываний М.С. Симоньян, возможно содержащих признаки нарушения законодательства Российской Федерации.

В ходе проведенной проверки оснований для реагирования в соответствии с федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" не выявлено", - сказано в ответе.

Напомним, в начале октября Симоньян в своем шоу "Ч.Т.Д." заявила о возможности произвести термоядерный взрыв над Сибирью, чтобы вывести из строя всю радиоэлектронику и спутники. В случае такого удара, как она добавила, не придется "долбить по Вашингтону".

На эту идею Симоньян негативно отреагировали даже в Кремле.

В ответ она пригрозила "некоторым комментаторам" уголовным делом за критику ее предложения.