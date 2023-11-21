В Минцифры посоветовали, как подготовиться к блэкаутам и оставаться с интернетом даже без света
Минцифры советует украинцам готовиться к блэкаутам и дает советы, как оставаться с интернетом даже без света.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем телеграм-канале.
Для этого нужно подключиться к технологии xPON. У провайдера нужно уточнить, предоставляет ли он такие услуги в вашем доме. Если нет - то найти того, кто предоставляет.
После этого нужно просто купить недорогой кабель, который позволит запитать Wi-Fi-роутер от павербанка, и пользоваться интернетом во время блэкаута.
Сообщается, что к такой технологии подключилось еще 158 тысяч украинцев.
XPON – это оптоволоконная сеть, которую провайдеры "заводят" непосредственно в квартиру или дом.
Нужно уточнить у провайдера:
- готов ли он обеспечить интернет без света и сколько часов;
- если ответ вас не устроит, найдите ближайшего и подайте заявку на подключение;
- обеспечьте Wi-Fi-роутер бесперебойным питанием.
Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска открыли под Авдеевкой еще один фронт - пошли в наступление с юго-востока, от Ясиноватой. Это место известно еще с 2014 года как промзона - там находились основные укрепления украинской армии еще со времен АТО. Это ближайшая точка Авдеевки в направлении Донецка, с нее простреливалась дорога между Донецком и Горловкой. Кроме того, она находится на возвышенности.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.