Минцифры советует украинцам готовиться к блэкаутам и дает советы, как оставаться с интернетом даже без света.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

Для этого нужно подключиться к технологии xPON. У провайдера нужно уточнить, предоставляет ли он такие услуги в вашем доме. Если нет - то найти того, кто предоставляет.

После этого нужно просто купить недорогой кабель, который позволит запитать Wi-Fi-роутер от павербанка, и пользоваться интернетом во время блэкаута.

Сообщается, что к такой технологии подключилось еще 158 тысяч украинцев.

XPON – это оптоволоконная сеть, которую провайдеры "заводят" непосредственно в квартиру или дом.

Нужно уточнить у провайдера:

готов ли он обеспечить интернет без света и сколько часов;

если ответ вас не устроит, найдите ближайшего и подайте заявку на подключение;

обеспечьте Wi-Fi-роутер бесперебойным питанием.

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