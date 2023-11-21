Момент сегодняшнего взрыва в Одессе попал на камеру видеонаблюдения в одной из городских контор.

Видеозапись публикую телеграм-каналы Одессы.

На фрагменте видео слышно, как сначала раздаётся не слишком сильный удар, что настораживает людей в помещении. В следующие секунды раздаётся грохот от пришедшей взрывной волны. Где-то бъётся стекло, дверь в помещение приоткрывается потоком воздуха.

Как сообщали Силы обороны юга, россиянами был нанесён очередной удар по припортовой инфраструктуре Одессы.

Ранее мы публиковали видео, как после взрывов в Одессе в центре города образовалась огромная воронка.

Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска открыли под Авдеевкой еще один фронт - пошли в наступление с юго-востока, от Ясиноватой. Это место известно еще с 2014 года как промзона - там находились основные укрепления украинской армии еще со времен АТО. Это ближайшая точка Авдеевки в направлении Донецка, с нее простреливалась дорога между Донецком и Горловкой. Кроме того, она находится на возвышенности.

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