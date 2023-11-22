В Одесской области 21 ноября ПВО сбили иранский дрон Mohajer-6, его приземлили над Черным морем.

Об этом сообщают Силы обороны юга

Первый такой беспилотник был сбит в сентябре 2022 года.

"Наши воины тогда выловили "Mohajer-6" с его ракетами Ghaem-5 и тщательно изучили это произведение вражеской техники", - сообщили военные.

Mohajer-6" предназначен для разведки и атак. Он может нести четыре управляемые ракеты и аппаратуру весом до 100 кг. Его дальность полета составляет до 200 км, а продолжительность – до 12 часов.

Максимальная высота полета дрона 5,4 км.

В сентябре 2022 года ВСУ сбили над Николаевской областью два дрона-камикадзе Shahed-136 и беспилотник Mohajer-6.

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