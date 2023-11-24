Евросоюз может рассмотреть возможность принятия Молдовы и Грузии в ЕС без территорий Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.

Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в интервью российским изданиям.

"Европейское будущее Грузии и Молдовы не может оказаться в заложниках конфликтов. Это было подтверждено на самом высоком уровне ЕС", - сказал Стано.

Он добавил, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Молдовы и Грузии.

Напомним, 8 ноября Еврокомиссия официально рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз.

Ранее президент Молдовы Майя Санду говорила, что у Кишинева в ближайшие годы может появиться шанс вернуть контроль над Приднестровьем и Кишинёв намерен им воспользоваться, однако единственным приемлемым путём реинтеграции может быть только мирный вариант. Если этого не случится, то, по словам президента, Молдова будет готова войти в Евросоюз без Приднестровья.

Между тем глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов к принятию новых членов к 2030 году.