В компании "Украинская оборонная промышленность" опровергли информацию СМИ о том, что Украина продолжает поставлять запчасти для авиапромышленности России.

Об этом сообщает пресс-служба УОП в Телеграм.

"Укроборонпром" официально сообщает, что предприятия, указанные в сообщениях, – АО "Компания авиационного и ракетно-технического строительства", ГП "ХМЗ "ФЭД" и АО "Киевский завод "Радар" – с 2014 года не работают с указанной компанией из РФ, а также не имели и не имеют контрактов с LINKER и "Бакайторг1", - говорится в посте.

Также в компании сообщили, что с начала полномасштабного вторжения предприятия АО "Украинская оборонная промышленность" вообще не экспортировали указанную в материалах продукцию.

Напомним, интернет-издание "Важные истории" сообщило, что авиапромышленность России продолжает получать значительную часть запчастей из Украины.

Ранее газета Financial Times писала, что Турция продает военные товары в РФ через третьи страны. За первые девять месяцев 2023 года Турция экспортировала товаров на 158 млн долларов в 45 категориях, которые США считают "высокоприоритетными" для российской оборонной промышленности.