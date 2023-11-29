В социальных сетях публикуют видео, как медведи вышли на дорогу.

На кадрах несколько бурых медведей вышли на обочину заснеженной дороги.

Автор снял видео с животными из проезжающей машины. Один медведь сидел на обочине, второй гулял прямо по дороге.

В сети сначала писали, что данное видео было снято на Закарпатье. Позже это видео разместили в Facebook, отметив, что оно снято у Сходницы во Львовской области.

При этом достоверно место съемки неизвестно, поскольку в сети такое же видео публикуется и румынскими пользователями.

Ранее мы писали о том, что в Чернобыльском заповеднике опубликовали фото косолапого из зоны отчуждения.

А также, что к середине февраля в горах Карпат из зимней спячки вышли бурые медведи.

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