Сегодня последний день для подачи всеми украинскими работодателями списков лиц, подлежащих приписке к призывным участкам.

Напомним, что такая норма содержится в постановлении Кабмина №1487, которое было принято 30 декабря 2022 и будет в этой части впервые применено в этом году.

Как сообщается в пункте 13, на работодателей возлагается обязанность по составлению и представлению ежегодно до 1 декабря в районные (городские) ТЦК списков граждан, подлежащих приписке к призывным участкам.

Это касается местных властей и образовательных учреждений.

В Украине уже действует обязанность становится на воинский учет для женщин-медиков и фармацевтов, работодатели должны самостоятельно установить у кого из работниц есть фармацевтическое или медицинское образование и, в случае наличия такового, также внести их в списки.

Ранее сообщалось, что в Украине осужденных за уголовное правонарушение хотят обязать становиться на воинский учет. Это предусматривает проект нового закона. Прописанные в нем изменения могут коснуться и украинцев, которые до получения гражданства прошли военную службу в других странах.

Война в Украине идет уже 645-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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