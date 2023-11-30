Жена лидера группы "Антитела" Тараса Тополи, певица Alyosha, которая недавно вернулась из США, заявила, что жизнь за границей труднее, чем в Украине под обстрелами.

Об этом певица рассказала в эфире "ТСН".

"Поверьте, когда ты за границей, когда не хочешь жить там, где находишься - это гораздо сложнее, чем жить здесь, под обстрелами. Просто поверьте, психологически это такой ад, в котором ты живешь каждую секунду, ты не принадлежишь сам себе, ты просто не знаешь, кто ты, где ты и как ты. Не знаешь о своих близких, родных. Ты с ними общаешься, но они далеко и так долго. Я не вижу этих людей, своих родных людей, когда хочу их видеть. Только пожив там, можно понять, как это тяжело", - сказала она.

Такое высказывание певицы вызвало шквал критики в ее адрес.

"За границей тяжелее жить получается, чем под обстрелами - такая песня будет?" - пишут певице в Instagram.

"Бедная Альоша, совсем замучилась в той Америке".

Однако были и те, кто поддержал певицу.

"Боже, как правдиво она все говорит. Жизнь на чужбине хуже, чем жизнь на родине в войне. Это было страшное чувство. Мне было не так тяжело в подвале под бомбами, чем на чужбине".

Ранее мы писали о скандале с группой "Антитела". Украинский военный Виталий Верес, который получил ранение во время боевого задания в Бахмуте и потерял зрение, написал одному из основателей группы Сергею Вусику с просьбой использовать в своем видео их популярный трек "Фортеця Бахмут". На что получил резкий ответ. После волны критики в соцсетях Вусик записал официальное извинение.

Также сообщалось, что летом в соцсетях раскритиковали украинских звезд на концерте Бейонсе в Варшаве.