Вернувшаяся из США певица Alyosha заявила, что за границей труднее, чем под обстрелами
Жена лидера группы "Антитела" Тараса Тополи, певица Alyosha, которая недавно вернулась из США, заявила, что жизнь за границей труднее, чем в Украине под обстрелами.
Об этом певица рассказала в эфире "ТСН".
"Поверьте, когда ты за границей, когда не хочешь жить там, где находишься - это гораздо сложнее, чем жить здесь, под обстрелами. Просто поверьте, психологически это такой ад, в котором ты живешь каждую секунду, ты не принадлежишь сам себе, ты просто не знаешь, кто ты, где ты и как ты. Не знаешь о своих близких, родных. Ты с ними общаешься, но они далеко и так долго. Я не вижу этих людей, своих родных людей, когда хочу их видеть. Только пожив там, можно понять, как это тяжело", - сказала она.
Такое высказывание певицы вызвало шквал критики в ее адрес.
"За границей тяжелее жить получается, чем под обстрелами - такая песня будет?" - пишут певице в Instagram.
"Бедная Альоша, совсем замучилась в той Америке".
Однако были и те, кто поддержал певицу.
"Боже, как правдиво она все говорит. Жизнь на чужбине хуже, чем жизнь на родине в войне. Это было страшное чувство. Мне было не так тяжело в подвале под бомбами, чем на чужбине".
Ранее мы писали о скандале с группой "Антитела". Украинский военный Виталий Верес, который получил ранение во время боевого задания в Бахмуте и потерял зрение, написал одному из основателей группы Сергею Вусику с просьбой использовать в своем видео их популярный трек "Фортеця Бахмут". На что получил резкий ответ. После волны критики в соцсетях Вусик записал официальное извинение.
Также сообщалось, что летом в соцсетях раскритиковали украинских звезд на концерте Бейонсе в Варшаве.