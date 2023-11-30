Главком ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

Об этом главком ВСУ сообщил на своей странице в Фейсбуке.

По словам Залужного, он рассказал о ведении противником локальных наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Генералы договорились "продолжать совместную работу над поиском технологических решений для получения преимущества над противником в воздухе, огневом поражении и разминировании".

"Также поделился с партнерами результатами наших исследований эффективности применения определенных типов вооружений", – добавил главком ВСУ.

Напомним, на днях главком ВСУ Валерий Залужный впервые принял участие в заседании "Рамштайна", где сообщил, что обстановка на фронте усложнена, однако контролируема.

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