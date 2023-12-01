Ночью 1 декабря силы украинской ПВО сбили 18 из 25 российских дронов. Также была сбита авиаракета Х-59.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что еще одну такую же авиационную ракету сбить не удалось.

Удары беспилотниками наносились с мыса Чауда в оккупированном Крыму и из Приморско-Ахтарска РФ. Ракеты запускались с воздушного пространства над временно захваченной РФ территории Херсонской области.

В ВС ВСУ добавили, что в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях работала ПВО. Для отражения атаки были задействованы ЗРК и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Ранее сообщалось о ракетном ударе по Кривому Рогу. Последствия атаки уточняются. Известно, что обошлось без жертв.

Война в Украине идет уже 646-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 декабря 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ сбили 14 "Шахедов". Судя по всему, основное направление атаки - Хмельницкая область. Также был прилет в Одесской области, где дрон попал в неиспользовавшееся здание. Сильный ракетный удар был по Покровской громаде Донецкой области - пострадали Покровск, Новогродовка и Мирноград.

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