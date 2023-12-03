На следующей неделе, 6-7 декабря, в Вашингтоне пройдет первая украинско-американская конференция по производству вооружения.

Об этом говорится на сайте Офиса президента по итогам разговора главы ОП Андрея Ермака с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном.

"Собеседники обсудили подготовку к первой украинско-американской конференции по вопросам производства вооружения, которая состоится 6-7 декабря в Вашингтоне во исполнение договоренностей президента Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена", - говорится в сообщении.

Напомним, Запад неоднократно давал понять, что Украина должна больше сама производить оружия, чтоб уменьшить зависимость от иностранной военной помощи.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не позволят России одержать победу в Украине и планируют оказывать поддержку Киеву поставками военной помощи.

Война в Украине идет уже 648-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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