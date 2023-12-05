Снос здания в Москве обернулся опасным происшествием - демонтируемый фрагмент конструкции упал за пределы придомовой территории на улицу с оживлённым движением.

Видео инцидента публикуют телеграм-каналы.

Сообщается, что россияне сносили здание одного из университетов. Когда строители обрушили верхний фрагмен стены, он существенно отдалился от остова сооружения и упал на тротуар и проезжую часть улицы, проходившей перед зданием.

Во это время на дороге были машины, которые едва успели затормозить. На видео также заметны прохожие, которые незадолго до обрушения проходили по месту падения обломков.

Никаких мер предосторожности в виде заграждений или перекрытия движения приянто не было.

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