Министерство юстиции США впервые в истории выдвинуло обвинения четырем российским солдатам за военные преступления против американца., который жил в Украине.

Как пишут западные СМИ, об этом рассказал на брифинге генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Согласно судебным документам, обнародованным федеральным судом штата Вирджиния, в апреле 2022 года четверо российских солдат похитили американца из дома в украинском селе Мыловое Херсонской области и в течение 10 дней избивали и пытали его. Во время издевательств его раздевали догола, связывали ему за спиной руки и били его кулаками, ногами и прикладами автоматов. Также мужчину фотографировали и угрожали ему изнасилованием и убийством.

Во время незаконного удержания американца пытали четверо обвиняемых и другие неназванные соответчики. По словам Гарланда, обвиняемые – офицеры Сурен Мкртчан и Дмитрий Будник, а также двое военных по имени Валерий и Назарий (их фамилии не обнародованы).

Это дело – первый случай, когда правительство США применило закон, направленный на преследование военных преступников, совершивших злодеяния против американских граждан за рубежом.

"Это также важный шаг в привлечении России к ответственности за совершенные в Украине преступления", – сказал американский генпрокурор.

Ранее мы сообщали о планах Дании отправить в Украину экспертов расследовать военные преступления РФ.

Также мы писали, что украинская полиция установила данные 5 000 российских военнослужащих, совершивших военные преступления в Киевской области.