Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи и командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Антонио Агуто.

Фото их встречи в США опубликовало Министерство обороны Украины.

Отмечается, что Умеров поблагодарил американских партнеров за военную поддержку, которую США оказывают Украине.

Ранее мы писали, что во время визита в Соединенные Штаты глава Офиса президента Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и министр обороны Рустем Умеров встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Также народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который сейчас тоже находится в США, сообщал, что Рустем Умеров на встречах в Вашингтоне публично критиковал главкома ВСУ Валерия Залужного. По данным нардепа, предметом критики были летнее контрнаступление ВСУ и известная статья главкома в The Economist, в которой Залужный заявил о тупике на фронте.

Между тем США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 175 миллионов долларов. Глава Госдепа Энтони Блинкен отметил, что выделенный пакет может стать одним из последних.