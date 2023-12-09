Украина заявляет, что жителям захваченных территорий без паспорта РФ ограничат доступ к больницам
С 1 января на временно оккупированных территориях россияне прекращают предоставлять медицинские услуги украинцам, которые отказываются получать российские паспорта.
Так утверждает Центр национального сопротивления, который входит в состав Сил спецопераций Украины.
"Пилотный проект" уже запущен в Старобельске (Луганская область), где украинцам отказывают в медицинской помощи без паспорта РФ, а в аптеках не выдают лекарства по социальным программам.
Отметим, что официально российские "власти" таких заявлений не делали и не подтверждали намерений с 1 января прекратить медицинское обслуживание граждан Украины.
Напомним, Евросоюз не будет признавать паспорта РФ, выданные жителям оккупированных территорий.
Война в Украине идет уже 654-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего, 653-го дня. Вчера утром Россия применила по Украине крылатые ракеты, удалось сбить 14 из 19 ракет Х-101 и Х-555. Россияне продолжают активные штурмовые действия возле Авдеевки и Марьинки. Также РФ активизировалась на Лиманском направлении.
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