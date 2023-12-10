Оперативная ситуация на восточном фронте остается сложной из-за наступления россиян.

Об этом сообщает командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Оперативная ситуация на востоке остается сложной. Враг не прекращает ведение наступательных действий по всему фронту", - сообщил главком Сухопутных войск Александр Сырский.

Судя из его слов, приходится укреплять оборону и экономить боеприпасы.

"Приняли меры по обеспечению устойчивости нашей обороны, сохранению жизни наших воинов и рациональному использованию боеприпасов", - добавил Сырский.

Ранее сообщали о новой тактике армии РФ в Херсонской области. Забрасывают пехоту в тыл ВСУ. Пока такие атаки удается отражать благодаря работе аэроразведки и артиллерии, а с десантом вступают в стрелковые бои.

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